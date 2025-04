Taqueros golpean a jóvenes por no querer pagar cuenta en el Edomex

Los tacos son considerados por muchas personas como uno de los alimentos más tradicionales del país. La gran mayoría de colonias cuentan con un local de tacos que deleitan a todos los vecinos de la zona. Si bien hay diferentes tipos de establecimientos, en las últimas horas se comenzó a popularizar una taquería pero ¿Fue por sus salsas o qué sucedió?

Lamentablemente, la atención mediática se dio por una pelea entre empleados y clientes. De acuerdo con la cuenta que difundió el hecho, todo comenzó cuando los taqueros decidieron resolver las diferencias a golpes ya que los comensales se negaron, supuestamente, a pagar tres tacos.

“Al parecer siempre alteran las cuentas y obligan a algunos clientes a pagar más”, se puede leer en la denuncia que ya suma miles de reproducciones en el sitio perteneciente a Elon Musk. La misma fuente aseveró que los hechos ocurrieron en Jajalpa, municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México.

En la grabación de los hechos se logra escuchar cómo una mujer pidió paz entre los involucrados para llegar a un acuerdo, mas esto no sucedió y todos llegaron a los golpes.

Algunos internautas no dudaron en colocar su punto de opinión como “Ay que darles una visitada a ver qué pasa”, “Hay que decirle a la abuelita que vayamos por unos tacos, pero que ellas los dispare”, “Si no tienes para comprar, no hagas tampoco tus idioteces de consumir y no querer pagar, obvio que los taqueros van a cuidar de su negocio” o “Esa taquería tiene casi 20 años operando sin dar problemas, son tacos conocidos por su calidad e higiene y jamás he escuchado que cobren de más a sus clientes”.