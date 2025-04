¡Un gigante! Pequeño orienta a su mamá con discapacidad visual durante el camino a la primaria

El amor de una madres es, para muchas personas, una de las emociones más fuertes y puras. Asimismo, hay mamás que aseguran que el cariño de un hijo es igual de poderoso y hermoso; para respaldar lo antes dicho, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante X, la grabación de pocos segundos que muestra el preciso momento en que un pequeño orientó a su progenitora, con discapacidad visual, durante el camino a la escuela.

En la grabación se aprecia cómo el menor adelantaba el paso para guiar a su mamá, misma que se dejaba llevar por la gran confianza hacia su pequeño. La persona que difundió el clip colocó el siguiente texto: ¿Y tú de qué te quejas? Si yo he visto flores nacer y atravesar el asfalto”.

El gestó del pequeño gigante se ganó un gran número de comentarios: “No cabe duda que nos preocupamos muchas veces por tonterías. Este video te cambia completamente”, “Así tengo una vecina que es digna de admirar ya que se graduó en licenciatura en idiomas ya es auto independiente y una gran guerrera a la vida” o “Siempre que me siento cansado o me duele algo pienso en esta gente y me aguanto”.

Entre los comentarios, algunos internautas se cuestionaron sobre cómo apoyar a una persona con discapacidad visual, que de acuerdo con algunos sitios especializados: