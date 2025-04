Maestra sufre accidente al adornar el salón de sus alumnos ¿Qué le ocurrió?

Instagram y TikTok se convirtieron en aplicaciones utilizadas por millones de usuarios todos los días. Estos sitios permiten compartir imágenes y videos de corta duración que logran sumar, en muy poco tiempo, un gran número de visualizaciones. Algunas personas suben qué es lo que realizan en su trabajo con el fin de atraer más seguidores, pero ¿Alguien se ha grabado a punto de sufrir un accidente?

Para responder a la pregunta antes realizada, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante Instagram, el clip de poco menos de 15 segundos que muestra el momento en que una maestra casi sufre un accidente que le pudo constar la vida.

En la grabación se aprecia cómo la profesora tomó una silla y una mesa para subir a lo más alto de la pared y colocar un abecedario, mas el inmobiliario se tambaleó y casi tira a la joven: “La vida de una maestra queriendo hacer un video del proceso de decoración del aula y sas", es el texto que colocó la usuaria en la grabación que ya suma miles de reproducciones.

La publicación causó de algunos usuarios opinaran sobre la acción de la maestra. Si bien le reconocieron el esfuerzo por hacer su clase más didáctica y entretenida, le pidieron que no pusiera en riesgo su vida o que pidiera ayuda para esas tareas: “El corte del vestido no le ayuda pero ojalá no se le rompa”, "Aunque sea cómprate una escalera pequeña cuando vayas a decorar“, ”Adivino tus alumnos tienen entre 8 a 11 años" o “Profesora avíseme cuando haga eso pido permiso al trabajo y le ayudo”.