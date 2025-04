Exhiben en video a policías de tránsito de la CDMX por recibir presunta mordida

La Ciudad de México es una de las metrópolis más importantes de todo el país. Millones de personas salen de sus hogares, todos los días, para dirigirse a diversos lugares; si bien la CDMX cuenta con una variedad de transportes, la realidad es que muchos citadinos optan por tomar sus vehículos y conducir por las vialidades más transitadas.

Para mantener un orden, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con policías de tránsito que rondan por toda la capital del país, apoyan en movilizaciones y verifican que todos sigan el reglamento. Lamentablemente, hay personas que acusan a estos uniformados de buscar únicamente una simple “mordida” o soborno.

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, la grabación que muestra el momento en que un joven tuvo que, supuestamente, pagarle a un grupo de policías para que no se llevaran su moto. En el clip, de poco más de un minuto, se observa el momento en que los servidores públicos intentaron llevarse la motocicleta, mas de un momento a otro un hombre apareció para charlar con el policía.

Como por arte de magia, los compañeros del uniformado se alejaron del vehículo y se retiraron del lugar de los hechos dando a entender que hubo un supuesto pago. Tras la viralización del hecho, la Unidad de Contacto del Secretario emitió un mensaje: “Buen día, respecto al reporte, el área de Asuntos Internos ya realiza las acciones correspondientes”.

El clip suma más de 100 mil reproducciones en la red social de Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “México corrupto y podrido que construimos los ciudadanos, sí el que merecemos porque nosotros somos corruptos”, “Puro hambreado que no hace la chamba solo busca llenar su panza” o “Pura corrupción con esos de tránsito. Eso es poco, llegando al depósito apartan los que pagan y los que no pagan, pura corrupción que no termina”.