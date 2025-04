Niña es arrastrada por autobús escolar por más de 300 metros

Muchos padres de familia recurren al transporte escolar para que sus hijos puedan llegar a tiempo a sus clases. Desafortunadamente, los progenitores deben de entregar a los menores y esperar que el o la conductora cuiden de sus hijos. Lamentablemente, estas personas no suelen prestar mucho interés y provocan accidentes, tal como el que comenzó a viralizarse en Twitter.

La cuenta ‘Moments before disaster’ compartió la grabación que documentó una cámara de seguridad al interior de un autobús escolar; en ella se ve cómo una estudiante bajaba de la unidad, sin embargo a la hora de sacar la mochila, la conductora cerró la puerta y aceleró pese a que la niña estaba atorada.

No fueron hasta metros después, más de 300, que la mujer que conducía notó que algo no iba bien con la puerta; en ese instante, descubrió el grave error que cometió al no ver la bajada de la niña. De acuerdo con medios locales, durante el juicio, la mujer fue acusada de violar más de 15 reglas.

“El cirujano pediátrico de Ally también le dijo a la corte que la niña sufrió pérdida de piel en ambas piernas. El Dr. Sheldon Bond dijo: ‘Tuvimos algo de pérdida de piel aquí y algo de pérdida de piel allí [señala cada pierna]. Esta fue una abrasión muy grande que fue frotada. Ally fue llevada al hospital con heridas leves y fue dada de alta dos días después”, expresó el portal antes citado.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones, donde se pueden leer mensajes como “En este punto la operadora DEBIÓ estar ATENTA al descenso del niño”, “Y para qué lleva al acompañante si no le ayuda?”, o “He leído casi todos los comentarios e increíblemente menos del el 1% pregunta por el estado de salud del niño”.