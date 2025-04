Española revela qué tan peligroso es México para los extranjeros ¿Tiene razón?

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo; día con día, millones de personas acceden al portal chino para ver grabaciones de corta duración que logran sumar en muy pocas horas un gran número de reproducciones. Algunas personas usan este sitio para buscar preguntas frecuentes y conseguir un gran número de respuestas. Entre todos los cuestionamientos, uno de los más populares es ¿Qué tan peligroso es México para los extranjero?

Para tener una respuesta, Nanny Fabrega decidió subir su postura de cómo es vivir en tierras aztecas pese a las posturas de algunos gobiernos, tal como el español: “Se recomienda viajar con extrema precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas”.

Española aclara si es bueno y seguro viajar a México

“Todo el mundo me expresó su preocupación”, fue lo primero que explicó Nanny tras contar su idea de viajar a México. Pese a lo antes dicho, la española aseguró que ella llegó sin ningún prejuicio: “Me había informado bastante. La zona de Cancún o Quintana Roo, en general, es una de las más seguras del país”.

Tras un tiempo allí, decidió lanzar un mensaje para sus connacionales: “¿Me he sentido insegura alguna vez? La respuesta es no. Como en todas las ciudades, hay barrios que a ciertas horas no es recomendado visitarlos. Tampoco se me ocurriría ir a El Raval a las 2 de la madrugada".

La usuario animó a todos los los españoles a disfrutar de las ciudades mexicanas: “Si estás pensando en venir de vacaciones a Cancún, Tulum o a cualquier sitio de estos que son bastante turísticos, te puedo decir que puedes moverte tranquilamente, puedes salir del hotel sin que te pase nada. Es más, te invito a que lo hagas porque así te mezclarás con la cultura, con la gente y aprenderás muchísimo más”.