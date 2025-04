Automovilista sufre grave accidente por insultar a conductor y perder el control de su auto

Hoy en día la gran mayoría de personas cuentan con un dispositivo celular que tiene una cámara la cual permite documentar cualquier situación; tal vez por lo antes dicho es posible ver, en redes sociales, un gran número de videos que muestran conflictos o peleas. Entre todos los posteos, se comenzó a viralizar el momento en que un conductor acabó por estrellarse tras insultar a un automovilista.

Si bien se desconoce qué pasó antes del clip, las mismas imágenes permiten ver cómo el involucrado aceleró para alcanzar al coche con el que posiblemente tuvo una discusión segundos antes. Tras asegurarse que lo estaban observando, sacó su dedo e hizo una señal obscena.

Lo antes descrito provocó que el sujeto no viera la camioneta que estaba al frente; por instintos, el conductor dio giró el volante, mas acabó invadiendo el otro lado de la carretera, donde se impactó con otro coche.

Hasta el momento se desconoce en dónde ocurrieron los hechos, mas el clip ya suma más de 100 mil reproducciones en la red social de Elon Musk, donde algunos internautas aseguraron que lo ocurrido se pudo evitar muy fácil.

"Y sin deberla ni temerla, ya le jodió la vida al del pick up blanco“, ”Feliz si se hubiera ido contra el poste, el otro vehículo no tenía culpa de su enojo", Afectó a un tercero y quizá no haya sido “sólo el golpe”. No es final feliz" o “Simplemente hay estúpidos que jamás deberían estar tras un volante, poniendo en riesgo su vida y la se los demás vehículos o transeúntes” son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.