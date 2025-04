Muerte del papa provoca un gran susto entre millones de familias ¿Qué fue lo que ocurrió?

Millones de personas despertaron, la mañana de este lunes 21 de abril, con la terrible noticia del fallecimiento del papa Francisco a los 88 años de edad. Los primeros informes aseguran que el pontífice murió tras sufrir un derrame cerebral, seguido de una insuficiencia cardíaca.

Tras darse a conocer la partida del vicecristo, muchas madres de familia tomaron sus celulares para compartir la noticia en grupos familiares de WhatsApp, sin pensar que lo que estaban haciendo provocaría un gran susto entre sus primogénitos, pero ¿Qué fue lo que hicieron y por qué se hizo tanto revuelo?

Papa Francisco Altar en honor al papa Francisco en la Catedral de San Juan, Puerto Rico. (Dennis /Dennis A. Jones)

Sencillo, las mamás “el papá se ha muerto”. Las y los hijos, al leer el mensaje y sin saber el contexto, quedaron muy asustando por pensar que se traba de su padre y no del pontífice. Después de aclarar todo, algunos usuarios compartieron, en X, capturas de pantalla de los mensajes que les provocaron un gran susto.

"Pues quien llama a su padre ‘el papá‘“, ”Mi hermana casi se me infarta esta mañana, que diablos me importa el papa francisco, gracias a dios mi viejo esta bien”, “a mí me pasó al revés con mi mamá” o “Todas las mamás hicieron lo mismo o qué”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones en el portal de Elon Musk.

¿Por qué se le dice papa al pontífice?

De acuerdo con Real Academia Española, papa significa “Jefe supremo de la Iglesia católica” y “persona de autoridad indiscutible en un ámbito”. Asimismo, otra fuente asegura que durante los primeros siglos de la historia del cristianismo, la expresión papa se usaba para dirigirse o referirse a los obispos, en especial a los obispos de diócesis mayores en extensión o importancia: “El sumo pontífice se le llama papa porque la palabra ‘papa’ (del griego ‘papas’) significa ‘padre’ y se usaba en las primeras comunidades cristianas para referirse a todos los obispos".