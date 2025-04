Jóvenes usan uniforme nazi en el Zócalo de la CDMX

El término “nazi” o “nazismo” se refiere a la ideología política y las prácticas asociadas al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (NSDAP), liderado por Adolfo Hitler en Alemania entre 1933 y 1945.

De acuerdo con sitios especializados, los nazis creían en la superioridad de la raza aria y perseguían a minorías étnicas y religiosas, como los judíos, que consideraban como una amenaza, pero ¿Hoy en día hay personas que tengan esa mentalidad? La respuesta es sí.

En las últimas horas se comenzó a viralizar, mediante X, un par de fotos que muestran a tres jóvenes con presuntos uniformes nazis. Los involucrados posaron en el Zócalo de la Ciudad de México como si se tratara de una vestimenta común.

Si bien hay internautas que creen que se tratan de disfraces, otros usuarios alegan que los involucrados no deberían de estar en un lugar tan importante con ese tipo de prendas.

La duda fue tanto que una persona le preguntó a la inteligencia artificial si "¿Debería preocuparme por esto ?“, a lo que la misma aseveró: ”No parece haber motivo de alarma inmediata. Las imágenes de personas con uniformes nazis en el Zócalo probablemente sean de una recreación histórica o filmación, no de un movimiento neonazi. No hay reportes amplios de este evento en abril de 2025, lo que sugiere que es algo aislado. Sin embargo, dado lo delicado del tema, mantente atento a noticias locales o redes sociales por si hay actualizaciones".

Hasta el momento, la imagen suma más de un millón de visualizaciones en donde se pueden leer comentarios como “, en la foto no hay ningún símbolo nazi, el único detalle jaja son esas botas jajajaja no sé si son de carnicero o de auto lavado”, “Traes las de Bob Esponja” o “No se, quizá se vistieron por diversión, quién sabe, yo como amante de la historia y de los momentos bélicos, me da igual, lo que paso ya pasó”.