¿Ari Gameplays crea canción con indirecta para su ex Juan Guarnizo y este le responde?

La reconocida streamer Ari Gameplays, ahora bajo su alias musical Aria Bela, lanzó su primer sencillo “Pilates” desatando especulaciones entre sus seguidores sobre un posible mensaje oculto dirigido a su exesposo, Juan Guarnizo.

La canción, que generó revuelo en redes sociales, llega meses después de la mediática separación de la pareja, confirmada en septiembre de 2024, lo que avivó el interés sobre cómo ambos han manejado su ruptura.

El tema “Pilates”, descrito por Rolling Stone como un himno de empoderamiento femenino con una estética “muy rosa”, incluye letras en spanglish como “in my baddie era”, que algunos fans interpretan como una indirecta hacia Juan. La canción habla de superar un corazón roto con versos como “Hace tiempo algún cabrón dañó su corazón / Dijo a la verga el amor, 100 mil años atrás”, lo que ha llevado a los seguidores a relacionarla con la separación.

El video musical, que muestra a Ari como una muñeca en un mundo tropical, refuerza esta narrativa de renacimiento personal, con referencias a yates y matcha lattes.

Ari y Juan, ambos figuras destacadas en el mundo del streaming, anunciaron su divorcio tras cinco años de matrimonio. La pareja confirmó su separación en un stream en vivo, donde Juan explicó: “Ari y yo decidimos divorciarnos hace semanas”, atribuyendo la ruptura a diferencias personales. Sin embargo, el anuncio estuvo precedido por rumores de infidelidad, alimentados por comentarios de streamers como Dalas.

La reacción de los fans no se hizo esperar. En X, usuarios señalaron similitudes entre la portada de “Pilates” y el álbum One of the Boys de Katy Perry (2008), sugiriendo que Ari busca proyectar una imagen de independencia. Otros se burlaron con comentarios sarcásticos e incluso hubo críticas, pero los internautas retomaron las palabras de Juan tras el lanzamiento de su música: “Hola Abi ¿Cómo estás? Quiero desearte lo mejor del mundo en este proyecto".