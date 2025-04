Joven queda atrapado al interior del cine tras salir de una película y no encontrar a los empleados

X es una red social utilizada por millones de personas en todo el mundo. Día con día, algunos internautas comparten videos e imágenes que serían censurados en otros sitios; asimismo, hay reporteros que usan esta app para denunciar algún tipo de irregularidad y que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.

Entre todos los posteos, en los últimos minutos se comenzó a popularizar la grabación que pocos segundos que muestra la frustración que sufrió un joven al descubrir que estaba encerrado al interior de un cine. Sí, como si se tratara de una película de terror, el hombre encontró todo apagado y sin alguien que le ayudara a abrir las puertas.

El afectado optó por grabar todo para dejar evidencia de que no se trataba de una broma y colocó un mensaje en el que se puede leer lo siguiente: "tu personal se va del cine y cierra TODO sin verificar que no queden clientes en el complejo“.

Asimismo, explicó que “y bueno, la neta SINNERS me gustó a medias, eso sí, la música está de no pinches mamen, y la historia no está nada nada mal, solo la siento un tanto desequilibrada, un concepto muy parecido me pareció mucho mejor logrado en THEM, aunque es serie vs película”.

Tras sumar más de dos millones de visualizaciones en su cuenta de X, el joven recalcó que la experiencia estuvo horrible ya que “estuve gritando un rato, y de mera suerte me hice camino, pero para nada gracias a tu personal inexistente”.

“No cuadran muchas cosas, normalmente cuando se termina la película se prenden las luces y demás y te retiras, no creo que nadie haya ido a checar la sala o haya dejado el proyector y las luces prendidas está ilógico”, “Creo que es más frecuente de lo que debería, justo hace unos días le pasó lo mismo a mi hija, saliendo de la sala al terminar la función” o “Siempre hay mínimo dos guardias de seguridad. Eso no puede ser verdad“ son algunos de los comentarios realizados por algunos internautas.