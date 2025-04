Revendedor de Costco le impide comprar pastel a mujer y lo apodan ‘Lord Chocoflan’

Momento en que el hombre comenzó a dialogar con la otra compradora para que no tomara los pasteles

Costco es una tienda mayorista que suele ofrecer un gran número de productos a todos sus clientes. Para poder comprar en una de estas tiendas es necesario pagar una membresía anual que va de los 600 a los mil 200 pesos y, en teoría, ya podrías comprar cualquier objeto o alimento.

Pese a lo antes dicho, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, la grabación de pocos segundos que muestra el momento en que un presunto revendedor impidió que una mujer comprara un pastel: “Yo bien tranqui fui por un chochoflan y esto pasó en el Costco”, se puede leer en el video que ya suma más de 400 mil reproducciones en X.

En las misma grabación se aprecia el instante en que el sujeto impidió que la dama tomara un pastel imposible ya que “ya los aparté todos. Son míos. Todos son míos”. La cuenta de X que difundió el hecho colocó la siguiente descripción en la publicación "Por este video que se ha hecho viral en redes donde una usuaria fue a la tienda Costco a comprar un chocoflan, pero se encontró con este sujeto. No la dejó agarrar un pastel porque según él todos eran suyos ya ¿Se puede apartar en Costco?“.

Entre los comentarios, un internauta enfatizó que todo se trató de una broma realizada por un señor que se hace llamar “El tío Yorch” en redes sociales, quien intentó hacer una parodia de cómo hay personas que se molestan por comprar la gran mayoría de postres para revenderlos.

Sin embargo, hay personas que siguen creyendo que se trata de algo real y colocaron los siguientes mensajes: “Yo no se por que la gente se pone a dialogar con una persona así... agarre el pastel y se va todavía no son de él mientras no lo pague; listo” o “Esos pasteles están normales …. Por qué tanta demanda y peleas … y los revendedores dicen: es del cotsco jajaja".