Rata se mete a la ropa de niña mientras jugaba en el suelo

El Día del Niño es uno de los momentos más importantes para los pequeños del hogar, mismos que buscan divertirse de diferentes maneras. Algunos padres de familia comparten, mediante redes sociales, grabaciones y fotos que muestran cómo la están pasando sus hijos en este 30 de abril.

Pese al gran número de publicaciones, en las últimas horas se comenzó a popularizar, en X, el video de una cámara de seguridad que logró documentar el momento en que dos menores de edad se divertían con sus juguetes. Las pequeñas detuvieron sus actividades cuando una de ellas comenzó a sentir algo entre su ropa, pero ¿De qué se trataba? La menor tenía una rata.

Sin que nadie se diera cuenta, el roedor corrió hacia la infante y se metió en su ropa; tras algunos segundos de lucha, la involucrada logró sacar al animal por una de sus mangas.

Al notar que se trataba de un ratón, la amiga de la afectada corrió y dejó que el animal se fuera del lugar. La cuenta que difundió el hecho colocó la siguiente descripción en la publicación: "¿Cómo podía estar tan tranquila?“.

Hasta el momento, el video suma más de cuatro millones de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como "Me les muero ahí mismo“, ”Son chinos, seguro la rata tenía más miedo de que se la fueran a comer a la niña, que está acostumbrada a comer esa y otras cosas", "No creo que la rata estuviera tan tranquila, estaba escapando de ser la cena" o "El hecho de que sea tan chica y no entender como actuar ante tal suceso, literalmente“.