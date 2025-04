Joven se incendia tras comprar elote en la calle ¿Cómo sucedió?

Las cámaras de seguridad son dispositivos utilizados para monitorear un lugar u objeto; la inseguridad ha hecho que algunos establecimientos coloquen estos aparatos con el fin de los ladrones se la piensen dos veces, pero ¿Qué otras cosas pueden verse en los videos capturados por las cámaras?

Para responder a la pregunta antes realizada, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante TikTok, el clip que muestra cómo una joven se incendió al querer comprar un elote en la calle. Todo inicio cuando la involucrada compró su alimento, pero al tomar los limones, la adolescente se acercó de más al fuego y su suéter comenzó a arder.

Tras notar las llamas, la mujer corrió con su mamá, quien rápidamente le pidió que se quitara la prenda para evitar un accidente mayor. La lentitud de la menor hizo que otra persona se involucrara para sofocar el fuego. Pese a todo lo ocurrido, la menor mantuvo su alimento en la mano para después deleitarlo sin algún problema.

Pese a ser una publicación que tiene menos de 24 horas en TikTok, los internautas no pararon de reproducir, reaccionar y comparir el hecho. Hasta el momento, el video suma más de 900 mil reproducciones en el portal chino, donde se pueden leer comentarios como "pero no soltó los tostilocos", “la niña: mira, me estoy quemando”, “Cualquier otro hubiera corrido o gritado y ella bien tranquila” o “me gustó la tranquilidad de la niña asi deberiamos ser todos”.