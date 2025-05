Botarga sufre grave accidente y aplasta a niño durante fiesta de cumpleaños

TikTok es una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo; día con día, millones de personas acceden al portal chino para ver grabaciones de corta duración que logran sumar, en muy poco tiempo, un gran número de reproducciones. Si bien la app es usada por internautas de todas las edades, la realidad es que hay un gran número de usuarios que son menores de edad.

Algunos padres de familia deciden grabar todo lo que hacen sus hijos e incluso lo suben a redes; mas entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a popularizar, en el mismo TikTok, un clip que muestra el momento en que una botarga se accidentó y chocó contra el festejado.

Todo inició cuando el personaje animado llegó al domicilio de la fiesta. Al no tener un buen rango de visión, la persona no notó que en el camino estaba un niño. Después de dar unos pasos, el trabajador chocó con el menor, lo tiró y estuvo a nada de pisarle la cabeza.

Para fortuna de todos, una mujer intervino y logró resguardar al pequeño. El hombre detrás del traje se quitó la botarga y descubrió el accidente que había provocado en el lugar. Después de sumar millones de reproducciones en TikTok, el video fue borrado, pero ahora es posible verlo en otros sitios como Instagram y X.

Hasta el momento se desconoce qué lesiones tuvo el menor y en dónde ocurrieron los hechos, sin embargo el video volvió a sumar más de tres millones de reproducciones en donde se pueden leer comentarios como "Cuando sabes que no te van a pagar“, ”Trabajé dos años con esos muñecos, no existe traje con el que puedas mirar a los pibes" o "o peor es que ven que lo están pisando y no hacen nada y la doña no suelta el celular para nada“.