Influencer sufre fuerte accidente al grabar experimento para TikTok

Desde la llegada de YouTube, y otras plataformas, los internautas comenzaron a crear retos virales con la finalidad de conseguir más vistas e interacciones; desafortunadamente, lo que comenzó por ser una herramienta o estrategia, se volvió algo peligroso.

Por más extraño que suene, hoy en día los usuarios buscan documentar todo y hacer, cada vez más, retos extremos que atenten contra su vida. Ya sea por ignorancia o por ganas de sumar likes, los involucrados no miden las consecuencias de sus actos y acaban por terminar en el hospital o incluso sin vida.

Entre todas las evidencias, se comenzó a popularizar la grabación de pocos segundos que muestra el momento en que una joven sufrió un fuerte accidente al querer realizar un experimento con refresco y “mentos”. La mujer, al notar que la reacción física no era tan rápida como lo pensaba, agitó la botella para conseguir una mayor velocidad en el proceso, mas nunca imaginó que las prisas la llevarían a crear una explosión.

En el clip es posible ver el presunto momento en que el envase estalló, generando un gran ruido y arrojando varias partes de la botella por la zona. La persona logró, aparentemente, salir con vida.

Algunos internautas cuestionaron a la inteligencia artificial sobre qué fue lo que había ocurrido, misma que respondió lo siguiente: “La ‘explosión’ al mezclar Mentos con refresco de cola es una reacción física, no química. La superficie rugosa de los mentos crea sitios de nucleación que liberan rápidamente el dióxido de carbono (CO2) disuelto en la gaseosa, formando burbujas que expulsan el líquido como un géiser. Las gaseosas dietéticas, intensifican el efecto por su menor viscosidad y aditivos que estabilizan la espuma. No hay reacción química, solo una rápida liberación de gas. No es una explosión química, sino una liberación de CO2″.