Hombre se baña en río sin saber que es de aguas negras

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Día con día, millones de personas acceden al portal chino para ver grabaciones de corta duración que logran sumar, en muy poco tiempo, un gran número de visualizaciones.

El algoritmo del sitio permite que videos de todo el mundo puedan llegar a distintas naciones y así entretener a los usuarios que se adaptan a los temas mostrados. Entre todas las publicaciones, en las últimas horas se comenzó a popularizar el clip de poco menos de 20 segundos que muestra el momento en que un hombre, tal vez por descuido, se bañó en un río de aguas negras.

Todo comienza con una pipa tirando, lo que podrían ser, residuos fecales, mas de un momento a otro, la persona que grabó el hecho movió el celular y documento el instante en que un hombre estaba en el mismo lugar, pero bañándose con el agua.

La cuenta que difundió el hecho colocó el siguiente mensaje: "India : Por este video que se ha hecho viral donde demuestran lo marranos que son las personas de la India. Un camión de aguas negras vierte su contenido en un río mientras un ciudadano se baña con esa agua. ¿No tienen normas de higiene allá?“.

Hasta el momento, el video suma más de 400 mil reproducciones en la red social perteneciente a Meta, donde se pueden leer comentarios como "tienen un pais extenso y hermoso muy rico en flora y fauna“, ”Como si en otras partes del mundo no hicieran esto. No es que esté bien, pero andan my criticones y se les olvida de donde son" o "Son los únicos que van a sobrevivir a un apocalipsis zombie“.