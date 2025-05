Maestra detiene clase de Inglés para hacer trend de TikTok

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas acceden al portal chino para ver grabaciones de corta duración que logran sumar, en muy poco tiempo, un gran número de reproducciones.

Lo antes dicho hace que algunos docentes prohiban el uso de los celulares durante las clases con el fin de que los alumnos no se distraigan con los clips virales, pero ¿Existe un maestro que haga videos durante la clase? La respuesta es sí.

Tras celebrarse el Día del Maestro, se comenzó a popularizar las publicación que muestra el momento en que una profesora detuvo su clase para crear un tiktok. Sí, la miss se unió a sus alumnos con el fin de crear contenido.

La cuenta que difundió el hecho colocó el siguiente mensaje: “Ahora todos man las clases y nadie falta a clases. La maestra más divertida del mundo sí existe”; asimismo, la cuenta aseguró que la mujer involucrada da clases en Brasil.

Hasta el momento, el video suma millones de reproducciones y cientos de comentarios en donde los más reaccionados fueron "La maestra más divertida del mundoLa maestra más divertida del mundo“, ”¿y no existen códigos de vestimenta?“, ”es mi maestra y no sabía" o "no debería bailar en clases“.