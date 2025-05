Filtran más “pruebas” que relacionan a Vivian de la Torre de la Torre con la muerte de Valeria Márquez

El terrible asesinato de Valeria Márquez hizo que miles de internautas comenzaran a realizar teorías sobre el caso. Si bien las autoridades correspondientes ya comenzaron con los procedimientos pertinentes, las personas no paran de acusar a Vivian de la Torre como probable cómplice.

Vivian de la Torre es una influencer quien presuntamente llevaba una relación muy cercana con Márquez; ella misma la describió como su hermana. Sin embargo, en las últimas horas una internauta se encargó de filtrar más “pruebas” que relacionan a la amiga de la occisa con el hecho.

“Las dos amigas de Valeria Márquez tuvieron todo que ver en su feminicidio. Ellas fueron cómplices y si la Fiscalía no hace algo con las pruebas que tienen porque tienen un en vivo como prueba de que una de ellas que se llamaba Vivian le estaba haciendo que esperara unos 10 minutitos más, otro ratito más. La tal amiga que apague live con cara de poker face: ‘El trabajo se acabó’”, son algunas de las palabras que expresó la mujer.

“Ahorita yo me puse a investigar los posts de la Valeria y de la Vivian. Aquí está Valeria y esta es Vivian y dice, “Qué bellas somos, ni parece que hace unos meses estábamos peleadas a muerte”, dijo la creadora de contenido al evidenciar una supuesta captura de pantalla.

Asimismo, filtró otra imagen del 5 de octubre; “Valeria subió: ‘Amigos que me amaban ahora me quieren matar. Obviamente esos dos screenshots no cuentan como prueba de absolutamente nada, ni quiere decir nada, pero sabes que sí cuenta como prueba, este en vivo que la Fiscalía debería de hacer algo”.

“Ellas dos son cómplices, ellas dos estuvieron ahí enfrente. La amiga Vivian que le decía, ‘espérate’ y unos minutos después en cámara iba a quedar grabada su muerte”, finaliza el video que ya suma miles de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.