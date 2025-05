¿Wendy Guevara realiza santería para atraer y conseguir proyectos importantes?

Wendy Guevara es una de las creadoras de contenido más famosas en todo el país; si bien su mayor número de popularidad ocurrió mientras participaba la primera temporada de La Casa de los Famosos México, la influencer siempre ha contando con el apoyo de sus fans, mismos que no paran de alentarla en cada proyecto al que se suma.

Pese a lo antes dicho, hay personas que aseguran que Wendy está en donde está por realizar santería. Las especulaciones no pararon de crecer e incluso, durante una transmisión en vivo, le pidieron que hiciera un “trabajo” a lo que la ganadora del concurso más visto en los últimos años dijo: “Yo no sé por qué hablan tan feo de mí“, refiriéndose a Mhoni Vidente.

Si bien la pitonisa dijo que a ella no le importaba si realizaba prácticas oscuras o no, algunos internautas tomaron las palabras como un hecho y cambiaron el disco de la futuróloga.

“Yo la respeto porque no sé qué tipo de ser humano sea; pero se me hace algo muy feo que diga que no me fue bien en Miami“, sumó la integrante de Las Perdidas.

Sobre el programa en el que participó en Estado Unidos, Wendy aseguró que facturó “muy bien". Asimismo, dejó en claro que ella no cree en la brujería, mas respeta a todas las personas que sí la realizan y practican.