Mujer confiesa aceptar cita con hombre por no tener comida en su casa

Los podcast se convirtieron, en los últimos años, en un formato muy utilizado que logra sumar un gran número de reproducciones en diversos sitios. Algunos creadores de contenido, al ver el éxito de otros colegas, decidieron adaptar la fórmula y hablar de diferentes temas; tal como la joven que confesó aceptar una cita con un joven por no tener comida en su casa.

“Ya no tenía comida, güey. No comer o ir con este güey; estuvo difícil. Ya dije, ‘Ay, pues voy a ir’. A lo mejor estaba ondeado el güey porque estaba nervioso, no sé”, comenzó a relatar la influencer.

“Pasa por mí, me subo al carro y como a los 10 segundos subo los pies y me dijo ‘¿Podrías bajar los pies? Sí, también qué me pasa subiendo los pies. Ve mis pies y me dice, ‘Ay, no. Ah, olvídalo’. Y me dice, ‘Ah, es que no traes la misma calceta en los dos pies’“, sumó a la historia de cómo fue llegar a un local de comida.

“Me llevó un restaurante poca mala. No me acuerdo qué pedí, creo que un pescado con arroz y verduras, algo así. Entonces me dice ‘¿Vas a comértelo en desorden?’“, finalizó.

La grabación, difundida por ‘Prófugos del Ácido Fólico’ suma más de medio millón de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, en donde se pueden leer comentarios como “No pudo caer más bajo porque ya no había para donde, tanto por el hambre como por las burlas que hace”, “Yo sin poderme concentrar porque tiene la suela del zapato encima del sillón” o “Ni en mi momento más pobre he hecho eso jajaja mejor le pido prestado a mi mamá”.