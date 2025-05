Conoce los mejores tips para conseguir más ligues en apps de citas

Entrar a una app de citas como Tinder puede ser una experiencia abrumadora, pero también divertida y llena de oportunidades para conocer nuevas personas. La clave está en la primera impresión, que se forma a partir de las fotos, intereses, gustos, creencias y, sobre todo, la bio, un elemento crucial para atraer matches.

Según Ivana de la Paz, experta en relaciones residente, una bio bien elaborada puede marcar la diferencia entre un perfil que pase desapercibido y uno que genere conexiones auténticas.

El primer consejo es ser tú mismo: “No modifiques tu personalidad para cumplir con expectativas ajenas. Sé honesto sobre tus intereses, lo que buscas y lo que esperas”, destacó Ivana.

Una bio que refleje tu esencia atraerá a personas alineadas con tus valores, evitando decepciones futuras. Además, muéstrate atrevido, pero no tanto. Incluir un dato interesante o una frase fuera de lo común puede hacer que tu perfil destaque, demostrando tu intención de ser auténtico.

Otro tip esencial es no limitarte a decir lo que realmente quieres. Si una persona no comparte tus gustos o intereses, no intentes cambiarlo para agradarle.Mantener límites claros desde el inicio fomenta conexiones más asertivas.

En cuanto a las fotos, Ivana sugiere utilizar imágenes que reflejen tus pasiones, como hobbies, actividades deportivas o momentos con tu mascota: “Las personas conectan cuando se identifican con gustos similares y pueden imaginar planes juntos”, explicó. Evita los filtros y asegúrate de que tu rostro sea claramente visible.

Por otro lado, evita el tono negativo; frases como “odio a las personas que…” pueden proyectar una imagen poco empática y cerrar puertas a posibles matches. En su lugar, muestra tu sentido del humor con anécdotas divertidas, pero sin burlarte de otros: “El humor debe ser una herramienta para conectar, no para despreciar”, sumó Ivana.

Finalmente, trabajar en tu bio es un ejercicio de autoconocimiento que te ayuda a reflexionar sobre lo que buscas en una relación: “Ver lo increíble que eres plasmado en palabras llena de amor propio y puede incluso hacerte reír”, concluye la experta. Con estos tips, Tinder se convierte en una plataforma donde ser tú mismo es la mejor estrategia para encontrar conexiones genuinas.