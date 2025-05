Cliente encuentra gusanos vivos en comida del Costco

X es una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo. Día con día, millones de personas acceden al sitio perteneciente a Elon Musk para subir denuncias que logran sumar en muy pocas horas un gran número de reproducciones.

Entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación que muestra a varios gusanos al interior de un alimento comprado en un Costco; sí, la cadena comercial vuelve a ser tendencia por un hecho polémico.

Luis González, joven que hizo la denuncia, colocó el siguiente mensaje: “Compré en Costco una caja de amarantos de chocolate de la marca Picard, y venían CON GUSANOS ADENTRO”.

Asimismo, el internauta sumó: “Les dejo el video con la evidencia de que los paquetes vienen sellados y traen las larvas adentro. Adjunto foto de la fecha de caducidad, que es de julio de 2025″.

El posteo logró sumar, en menos de 12 horas, más de un millón de visualizaciones en donde más usuarios no pararon de comentar el hecho: “No es correcto que asegures que es la marca el problema.Pides que no se compre nunca esta marca .No tienes el contexto completo ¿Por qué no culpas a Costco?“, ”Lo que no sabes es cuánto tiempo los tuvieron embodegados y en condiciones adecuadas. Podría no ser culpa de la marca" o “Pues vas al Costco con tu ticket y los regresas esperas respuesta de la tienda, no haces un pedo con la empresa directa”.