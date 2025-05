🎥 ¡Sin pantalones! Policías del Edomex detienen a delincuente mientras estaba en hotel

Carlos Jiménez es uno de los periodistas más reconocidos en México. Su constante trabajo ha hecho que miles de personas lo sigan en redes sociales, espacio que utiliza para difundir notas rojas que serían censuradas en otros lugares.

Entre todos sus posteos, en las √ļltimas horas se comenz√≥ a viralizar la grabaci√≥n de pocos segundos que muestra el preciso momento en que elementos de seguridad del Estado de M√©xico detuvieron a un delincuente mientras estaba al interior de un hotel.

Sí, el sujeto quien presuntamente se dedicaba a despojar casas en Ecatepec, nunca imaginó que sería detenido mientras tenía los pantalones en el suelo. Los uniformados realizaron su trabajo y lograron el arresto, mas tuvieron segundos de compasión y le permitieron colocarse una prenda para no salir desnudo del cuarto.

Jim√©nez coloc√≥ la siguiente descripci√≥n en la publicaci√≥n: ‚ÄúAs√≠ hallaron y detuvieron encuerado a Hugo ‚ÄėN‚Äô, Era l√≠der de un grupo qUE despojaba casas en Ecatepec (...) Agentes de Fiscal√≠a del Estado de M√©xico lo sacaron as√≠ de un hotel en Veracruz. Ya est√° preso‚ÄĚ.

Hasta el momento, el video suma m√°s de 100 mil reproducciones en el sitio de Elon Musk, en donde se pueden leer comentarios como ‚ÄúPor eso los dejan salir , no le leyeron sus derechos , los abogados de all√≠ se agarran , y hacen mal las carpetas y por eso salen‚ÄĚ, ‚ÄúSe sabe que los mismos elementos de la polic√≠a son complices que reciben dinero as√≠ que, esto no se va a solucionar hasta que veamos polic√≠as detenidos‚ÄĚ o ‚ÄúFue una detenci√≥n ilegal porque no le leyeron su carta de derechos. El juez de control lo dejar√° en libertad. Puro show‚ÄĚ.