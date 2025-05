¿Alana Flores tiene OnlyFans o de dónde salió la supuesta foto explícita?

Alana Flores es una influencer de 24 años, nacida el 15 de diciembre de 2000 en Monterrey, Nuevo León, que saltó a la fama por crear contenido en diversas plataformas como Twitch, Instagram y TikTok.

La creadora de contenido cuenta con millones de seguidores que siguen cada proyecto que anuncia, tal como sucedió con la creación de Raniza FC, un equipo de la Kings League, del cual Alana es la presidenta.

Pese a lo antes dicho, en las últimas horas se comenzó a viralizar la presunta foto explícita de Alana en diversas redes sociales. Con el paso del tiempo, la influencer emitió un comunicado para asegurar que tomaría acciones legales en contra de todas las personas involucradas en la difusión de este material.

¿Alana Flores cuenta con OnlyFans o de dónde salió la foto viral?

Además de la advertencia, Flores también enfatizó en que el material fue realizado con inteligencia artificial: “para los que dicen que si voy a demandar a una ia, tengo la persona que lo inició y aunque haya borrado su cuenta (...) se que fue el”, se podía leer en una publicación eliminada de X.

Lo que sí se mantuvo en su perfil fue un comunicado en el que explicó si tenía o no OnlyFans: “No soy yo; es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada porque esa imagen no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó” dijo triste la joven".

“Nunca había llegado a tal gravedad, no tengo fotos ni videos haciendo actos sexuales. No tengo fotos desnuda y tampoco tengo o he tenido OnlyFans o algo por el estilo”, finalizó en el video que suma miles de reproducciones.