Joven denuncia venta de sándwich a más de 250 peso en calles de la CDMX

X es una red social utilizada por millones de personas en todo el mundo. Día con día, algunos internautas acceden al sitio para ver los temas más relevantes. Entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a popularizar el clip que muestra cómo una joven denunció la venta de un sándwich a más de 250 pesos en un café de la Condesa, CDMX.

El video, publicado por una cuenta de X, muestra a la dama sorprendida por el precio de 295 pesos para un sándwich, equivalente a un día de su salario. La Condesa, conocida por su gentrificación, ha visto un aumento en los precios de bienes y servicios, afectando a residentes de ingresos medios y bajos.

Algunos sitios aseveran que este incidente refleja la desigualdad económica en CDMX, donde diversas zonas concentran altos costos de vida.

La joven criticó los precios excesivos, señalando que un sándwich en Mendel cuesta casi lo que gana en un día de trabajo, un fenómeno común en áreas gentrificadas.

La gentrificación en CDMX ha desplazado a comunidades locales, con alquileres que han aumentado hasta un 30% en los últimos cinco años, según datos de Inegi.

La denuncia en redes generó un gran número de debates sobre la sostenibilidad de estos precios y su impacto en la vida diaria de los capitalinos.Hasta el momento, el video suma más de 700 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

“Simple pregunta para los que defienden estos precios:¿Disfrutan que les vean la cara? Entendamos que, entre más gente acepte, más aumentan el precio. Y no, señores, afortunadamente, podemos muchos pagarse est2o y más, pero es ABUSO, no sean tontitos" o “Bueno, parece que son sándwiches bastante bien surtidos, pero aunque no lo fueran la solución es muy sencilla: NO COMPREN ahí si no les alcanza y dejen de llorar” son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.