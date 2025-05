Conoce la verdadera historia sobre el canguro que no pudo ingresar a un avión

Las redes sociales se convirtieron, en los últimos seis años, en espacios utilizados para difundir un gran número de grabaciones de corta duración. Si bien TikTok fue la plataformas inicial en usar este tipo de diseños, ahora todos los sitios manejan el mismo aspecto para ver muchos clips en el menor tiempo posible.

Lo antes dicho permite encontrar videos sumamente variados, pero entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a viralizar el conflicto que tuvieron dos personas por un canguro. Sí, las imágenes muestran la discusión entre dos mujeres para resolver si un canguro podía o no abordar a un avión.

¿Qué pasó con canguro que no pudo entrar al vuelo?

El video antes narrado fue creado mediante inteligencia artificial y no corresponde a ningún evento real; esto se conoce gracias a que al momento de ser publicado se registró como creación con IA.

Cabe resaltar que el video proviene de la página de Instagram “Infinite Unreality”, especializada en contenidos bizarros generados por IA, como hipopótamos y jirafas en aviones.

Incluso un asistente de IA, confirmó que no existen reportes creíbles de tal evento, reforzando la teoría de que se trata de una creación digital. “El internet se ha llenado de este tipo de contenido, y es difícil distinguir lo real de lo ficticio”, comentó un experto en tecnología.

Hasta el momento, el clip suma miles de reproducciones en Instagram, TikTok y X, en donde se pueden encontrar comentarios como “Qué locura lo que esta haciendo la IA actualmente, ojalá no le den atribuciones que no les corresponde”, “Siendo realistas, esa situación se ve muy falsa, no por el canguro (se ve real), si no por la iluminación, la escena, el pulso del que graba como para que haya sido espontáneo el momento” o “Estará hecho con IA… pero llegará el día en que pase de verdad".