Madre golpea a la maestra de su hijo al interior de kínder en Pachuca

X es una red social utilizada por miles de personas para difundir denuncias con el fin de obtener mayor foco y que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. Entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a viralizar la grabación que muestra el preciso momento en que una madre de familia golpeó a una profesora al interior de un kínder ubicado en Pachuca, Hidalgo.

En apenas 17 segundos se aprecia cómo la inconforme tomó a la docente por el cabello y comenzó a pelear en el patio de la escuela. Algunas profesoras y personas presentes corrieron al lugar para separar a las involucradas y que el hecho no pasara a mayores, pero alguien decidió grabar todo y subirlo a redes sociales.

La cuenta que difundió el conflicto aseguró que algunas versiones apuntan a que todo comenzó por simples “rumores”, mas no detalló qué tipos de rumores desencadenaron los golpes.

Asimismo, detalló que “tras lo ocurrido, la escuela separó del cargo a la maestra, aunque la SEP Hidalgo no ha emitido postura oficial“. Hasta el momento, el video suma más de 93 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

"Eso ya se tipifica como delito, ojalá la la maestra presente su denuncia. Es muy probable que a la mamá si la procesen conforme a la ley", “Y luego no digan que la educación viene de casa, estos son los valores que los padres muestran”, “Antes de emitir algún comentario o de increpar a la madre que hizo esto, me gustaría saber qué hizo antes la maestra, o tal vez, qué no hizo” o “A ver si así entiende que debe de respetar a los niños” son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.