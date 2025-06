Mujer se niega a pagar comida en restaurante de Pueblo Mágico por estar muy picosa

Los Pueblos Mágicos son localidades que han sido reconocidas por la Secretaría de Turismo (SECTUR) debido a sus atributos simbólicos, históricos, hechos trascendentes, o por tener una riqueza cultural y natural. Asimismo, los turistas que visitan estos lugares aseguran que cada territorio cuenta con un platillo único que debe ser probado por todos los asistentes.

Xochitepec, ubicado en Morelos es uno de los Pueblos Mágicos que cuenta con un gran número de visitantes cada año. Si bien hay muchas razones que lo hacen viral, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación de pocos segundos que muestra el presunto momento en que una mujer comenzó a discutir al no querer pagar una cuenta de un restaurante porque el alimento estaba muy picoso.

De acuerdo con una cuenta de X, antes Twitter: “Una comensal se volvió viral en Xochitepec, Morelos, luego de negarse a pagar su cuenta, alegando que la quesadilla que pidió estaba ‘demasiado picosa’. La discusión escaló al grado de que un elemento de la Policía Turística tuvo que intervenir para mediar la situación”.

La misma fuente asevero que, tras darse a conocer el hecho, los internautas apodaron a la involucrada como Lady Chile. Hasta el momento, el video suma más de 59 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, en donde se pueden leer comentarios como “Si no comes picante, mejor preguntas antes de pedir si pica, de lo contrario ni modo, pagas. Muchos restaurantes en zona centro de CDMX ya no pican sus salsas por la cantidad de extranjeros que nos visitan” o “Si ese lugar estuviera gentrificado, no hubiera pasado eso”.