Jóvenes sufren fuerte accidente al querer grabar video para TikTok ¿Murieron?

TikTok es la aplicación más descargada en todo el mundo; día a día, millones de personas acceden al portal chino para ver grabaciones de corta duración que logran sumar, en muy pocas horas, un gran número de visualizaciones.

Desafortunadamente, hay jóvenes que arriesgan sus vidas con el fin de obtener clips virales, tal como el que se comenzó a popularizar en Instagram y X. Sí, un video de tan solo 16 segundos de duración muestra el momento en que un grupo de adolescentes se acercaron a las vías del tren para grabar su paso.

El adolescente sí notó la presencia del ferrocarril en la zona, mas decidió permanecer en el lugar (Captura de pantalla de video publicado en X por @ohdeadshit )

Ignorando las medidas de seguridad, los involucrados sacaron su celular y comenzaron a documentar la llegada de la pesada unidad. Uno de los implicados no midió bien la distancia y fue impactado por parte de la locomotora. El menor que estaba grabando fue golpeado por el cuerpo del accidentado.

Si bien el clip supera las 10 millones de reproducciones en redes sociales, hasta el momento se desconoce en qué parte del mundo ocurrió el percance; asimismo, no hay algún reporte médico que pueda esclarecer el estado de salud de los afectados.

La curiosidad del suceso hizo que algunos internautas cuestionaran a la inteligencia artificial sobre los detalles del hecho, mas esta no pudo recopilar más datos.

La persona que grabó le hecho se alejó del lugar después de ver lo que le sucedió a su amigo (Captura de pantalla de video publicado en X por @ohdeadshit )

"Falso, hay dos escenas separadas superpuestas...“, ”Los trenes son el archienemigo de Pakistán. Parece que no pueden evitar ser atropellados por ellos“, ”Él es el único que no tiene teléfono, por eso se ve tan orgulloso en la cámara, triste" o "En serio, ¿por qué hacen esto? He visto a demasiadas personas atropelladas por trenes por sacarles una foto. Al menos mantén una distancia de seguridad" son algunos de los comentarios insertados por varios internautas.