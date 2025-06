Fofo Márquez confiesa que un hombre abusó de él al interior de Barrientos: “es lo peor que he vivido”

“Fofo” Márquez, el influencer sentenciado a más de 17 años de prisión por tentativa de feminicidio, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que el youtuber español Juan Carlos Domingo, mejor conocido como ‘Dominguero’, revelara, en su canal de YouTube, una supuesta llamada con Márquez en donde este último confesó que, presuntamente, fue víctima de abuso al interior del penal de Barrientos, calificando la experiencia como “lo peor que he vivido”.

En el video más reciente de su canal, titulado “Confesiones de Rodolfo Márquez desde la cárcel”, ‘Dominguero’ afirmó haber mantenido comunicación con ‘Fofo’ mientras este estuvo preso en Barrientos, antes de su traslado al penal de Texcoco. El creador de contenido inició su grabación aclarando que, al difundir la llamada, “no significa que esté protegiendo lo que hizo en ningún momento”.

En la presunta conversación, ‘Fofo’ Márquez se escuchaba visiblemente afectado: “Ya no puedo, me quiero morir, ya no aguanto”. El detenido relató que su estancia en Barrientos fue terrible, asegurando que fue “torturado mucho” y “extorsionado mucho”. Márquez afirmó haber vivido “lo peor de la vida” y que deseaba su “vida de antes”. Detalló que inicialmente le exigieron dos millones de pesos, una cifra que luego se incrementó a cinco millones, y que lo dejaron “colgado, sin boxers ni nada, encuerado”, además de haber sido golpeado.

“No estoy comiendo bien, me están golpeando diario, me están extorsionando con cantidades irreales”, añadió el influencer. Reconoció su error al agredir a una mujer en un estacionamiento el pasado 22 de febrero de 2024 en Naucalpan, pero insistió en que “no es para tanto” para ser acusado de tentativa de feminicidio, argumentando que fueron “unas lesiones” producto de su “carácter impulsivo” y el estrés por el fallecimiento de su padre.

Además de los golpes, Márquez aseguró que le “zafaron el hombro” y que no han querido arreglárselo, negándole acceso a fisioterapeutas. También mencionó que “todos están coludidos” cuando ‘Dominguero’ le preguntó si había acudido al médico de la prisión. ‘Fofo’ relató amenazas constantes antes de cada audiencia, asegurando que si “se poncha”, le harían algo.

El momento más estremecedor de la llamada llegó cuando Márquez confesó: “Me gustan las mujeres y abusaron de mí, un hombre. Es horrible, es lo peor que he vivido.” Reiteró su miedo, compartiendo con ‘Dominguero’ que “una persona de afuera les marcó que me cuidaran, como el jefe de ellos, y les valió. Han hecho lo que h

an querido conmigo”.

‘Dominguero’ explicó que decidió publicar la llamada en este momento porque “era por su protección y porque estaba preso en Barrientos”. Ahora que Márquez fue reubicado en Texcoco, cree que hay más acceso para visitarlo, un plan que le gustaría concretar.