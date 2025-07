¿Luisito Comunica es parte del problema de la gentrificación? Esto fue lo que dijo Diego Ruzzarin

El fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México ha escalado del ámbito académico y social al mediático. Tras la primera protesta formal contra la gentrificación, realizada el pasado 4 de julio en la colonia Condesa, el influencer Luisito Comunica se convirtió en blanco de críticas directas, tanto en redes como en el espacio público.

Entre los señalamientos más notorios está el del también creador de contenido Diego Ruzzarin, quien no dudó en vincular al influencer con el problema estructural del encarecimiento urbano.

“Creo que Luisito sí es parte del problema. O sea, Luisito comunica, va a Cuba, viene a Venezuela y hace videos en crítica de los modelos que tienen orientación socialista o por lo menos modelos que tratan de defender una soberanía. Pero nunca lo he visto críticamente hablar sobre Black Rock, por ejemplo”, dijo Ruzzarin en un video reciente.

El también empresario argumentó que figuras como Luisito suelen adoptar una posición neutral ante temas políticos que los involucran indirectamente: “Porque en la injusticia, el neutral está en contra de la víctima, está del lado del opresor”.

Además, Ruzzarin criticó al gobierno capitalino, asegurando que, aunque se dice de izquierda, ha implementado políticas que favorecen la especulación inmobiliaria: “El gobierno de Claudia Sheinbaum es neoliberal en este aspecto… estoy profundamente en desacuerdo con las políticas neoliberales de especulación inmobiliaria, que son realmente el causante del problema de gentrificación”.

Ruzzarin concluyó proponiendo estrategias para frenar el proceso, las cuales incluyen regular Airbnb, ejercer control de rentas, impulsar vivienda popular estatal y detener la especulación inmobiliaria de capital extranjero, “estrategias sutiles, diplomáticas y buena ondita”, aseguró.

Isa Witker responde: “No se trata de influencers, se trata del Estado”

La también tiktoker Isa Witker (@isamarwitker) respondió directamente a las declaraciones de Ruzzarin, cuestionando el enfoque centrado en creadores de contenido y no en las autoridades responsables de las políticas urbanas.

“Diego Rosarín lanzó una crítica fuerte a Luisito Comunica... pero ¿por qué el enfoque principal está en el influencer y no en el estado que lleva décadas gestionando la ciudad?”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Aunque reconoció que Ruzzarin menciona al gobierno de Sheinbaum, consideró que lo hace como una nota al pie: “Lo dice como nota al pie, así casual. La crítica estructural sigue centrada en los creadores de contenido, no en quiénes redactan las leyes y dan los permisos, bebé”.

Witker insistió en que el verdadero problema radica en las decisiones del Estado mexicano: “Spoiler, no fue Luisito Comunica ni los otros influencers. Fue el Estado”. En ese mismo sentido, criticó la relación del gobierno con Black Rock, señalando que su presencia en México ha sido permitida e incluso facilitada por el propio Estado.

“Luisito Comunica no regula el mercado, no hace leyes, no firma convenios con fondos de inversión. El que lo hace es el Estado de ver. Enfocarse solo en los influencers es distraerse de los verdaderos responsables...”, sentenció.

Finalmente, cuestionó la congruencia del discurso oficial: “Se dice antineoliberal el gobierno, pero gestiona el modelo neoliberal. Da apoyos con una mano y entrega infraestructura con la otra. Eso no es izquierda que transforma el sistema, solo lo administra”.

Contexto: manifestación contra la gentrificación

El 4 de julio, decenas de personas protestaron en la colonia Condesa contra la gentrificación. La manifestación fue inicialmente pacífica, pero derivó en incidentes cuando un grupo realizó destrozos en una sucursal de Starbucks.

Luisito Comunica, uno de los influencers más conocidos de habla hispana, se encontraba en el lugar y fue increpado por algunos asistentes. Aún se desconoce si su presencia tenía fines informativos o si participaba como manifestante.

“La gentrificación no es progreso, es despojo”, fue una de las consignas principales de la jornada, que incluyó micrófono abierto, pancartas y actividades culturales para denunciar el desplazamiento de comunidades y la especulación inmobiliaria.