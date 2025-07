Aeropuerto Internacional de la CDMX comete error en cartel de bienvenida ¿Qué escribieron?

El pasado 21 de marzo de 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador inauguró El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que sirve como una opción más para todo aquel citadino que quiere viajar en avión.

Pese a lo antes dicho, hay ciudadanos que continúan abordando sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el fin de ahorrar en traslados; lo que lo sigue convirtiendo en uno de los aeródromos más importantes en el país.

Desafortunadamente, en las últimas horas, se comenzó a popularizar el clip de una pareja de viajeros en donde expusieron el error cometido en el en cartel de bienvenida.

Sí, la persona encargada de escribir “bienvenido” en diversos idiomas se equivoco a la hora de colocarlo en árabe. Algunos internautas aseguraron que ”Es ahlan bik pero alrevez XD (dice odinevneib basicamente)“ o ”El rotulista quiso poner ahlan bik, pero no sabe que el árabe se escribe de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como el español".

AICM resuelve el error en cartel de bienvenida

Tras la viralización del hecho, la pareja aseguró que el clip es de octubre, sin embargo al volver a la Ciudad de México notaron que no solucionaron el texto, solo lo ocultaron: “Que lejos llegó nuestro video“.

Hasta el momento, ambos videos suman una gran cantidad de reproducciones, en dónde se pueden leer comentarios como “Mi primera chamba”, “Video con gentes con sentido del humor, pero en realidad es una gran falta de respeto para esos países” o “Le pregunte a un árabe y dice que no son letras random, dice que esta al reves y que no lo unieron, osea no esta tan mal”.