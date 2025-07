Netflix comparte lista de contenidos más vistos de lo que va el 2025 ¡Hay una película mexicana!

Netflix publicó su más reciente reporte de engagement, en donde reveló qué es lo que vieron sus millones de suscriptores alrededor del mundo durante la primera mitad de 2025.

El informe, que abarca aproximadamente el 99% de las visualizaciones totales entre enero y junio, expuso las más de 95 mil millones de horas vistas.

“El tiempo de visualización, o engagement, es nuestro mejor indicador de la satisfacción de los miembros. Cuando las personas ven más, se quedan por más tiempo y recomiendan Netflix a otros”, señaló el comunicado de la compañía..

México resalta entre el atractivo global de la compañía

Casi la mitad de todo el contenido visto en este periodo provino de títulos originales que se estrenaron en 2023 o incluso antes. Series icónicas como Orange is the New Black, Ozark, y La casa de papel superaron los 100 millones de horas vistas en la primera mitad de 2025.

En el ámbito cinematográfico, películas como Alerta roja, Leo y Superheroicos acumularon más de 20 millones de vistas cada una.

Lo que resalta particularmente para la región es el éxito rotundo de los contenidos mexicanos. La película Contraataque se robó los corazones de las audiencias globales, registrando 71 millones de vistas y logrando un hito al unirse al top 10 mundial de películas de todos los tiempos de Netflix, ocupando el puesto número 7.

Otro éxito notable fue Los dos hemisferios de Lucca, que superó los 28 millones de vistas, confirmando que las grandes historias, sin importar su origen, encuentran eco en todo el mundo.

Las series del Reino Unido continúan su fuerte presencia, con Adolescencia liderando con 145 millones de vistas, y éxitos como Me haces falta y la séptima temporada de Black Mirror.

El fenómeno surcoreano El juego del calamar sigue imparable, acumulando más de 230 millones de vistas en sus tres temporadas. Su última temporada se posicionó como el tercer programa más visto de la mitad del año, con 72 millones de vistas en solo cuatro días. Otros dramas coreanos como Si la vida te da mandarinas… y Héroes de guardia temporada 1 también destacaron.