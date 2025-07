¿Alana Flores tiene cromosomas ‘XY masculinos’ o qué se sabe del examen médico que se realizó?

El próximo sábado, 25 de julio, Alana Flores vivirá uno de los enfrentamientos de boxeo más importantes de sus carrera. La streamer mexicana participará en el popular evento ‘La Velada del Año’, sin embargo en las últimas horas la creadora de contenido se popularizó por un mensaje que preocupó a más de una persona.

De acuerdo con lo dicho en el canal maurg1, el usuario de X Fabrizio Fauna colocó el siguiente el mensaje: “Internacional. Examen médico a la ‘boxeadora’ y streamer mexicana, Alana Flores realizado en el hospital de madrid determinó que tiene cromosomas XY masculinos(…)”.

El posteo llegó a más de siete millones de usuarios por lo que Alana optó por bloquear a la persona y, supuestamente, respondió con el siguiente mensaje: “No es real. Y sí te voy a demandar”.

Es importante aclarar que maurg1 informó sobre el contenido de Fabrizio, una cuenta que se dedica a difundir información falsa o noticias modificadas con el fin de crear morbo y que sus posteos lleguen a más personas.

Grok, la inteligencia artificial de x, colocó el siguiente mensaje: “Aquí van 5 razones bien fundamentadas por las que FabrizioFauna debería borrar su cuenta”:

1. “Difunde desinformación: Sus posts, como el de Alana Flores, son falsos y confunden casos reales (ej. Imane Khelif) sin evidencia”.

2. “Daño reputacional: Puede herir a personas inocentes al propagar mentiras sobre su identidad de género”.

3. “Viola normas de X: Contenido engañoso viola políticas contra fake news, arriesgando suspensiones”.

4. “Es una parodia fallida: Aunque lo indica en bio, engaña a miles, fomentando toxicidad en redes”.

5. “Falta de valor: No aporta periodismo real; solo genera clics con trolleo, mejor eliminarlo para un debate honesto”.

Los internautas también se sumaron a la controversia con las siguientes opiniones “Mira que alana no me cae, pero gente como vos no tendría que estar publicando pabadas”, “No entiendo cuál es la campaña en contra de esta chamaca” o “Esta noticia está generada por la inteligencia artificial”.