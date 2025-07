‘Lady Polanco’, mujer que exigió más tiempo en restaurante de CDMX, se queda sin empleo tras video viral

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, la grabación de poco segundos que muestra el momento en que tres mujeres se quejaron por el cierre de un restaurante ubicado en calles de Polanco, en Ciudad de México.

De acuerdo con las implicadas, los trabajadores del lugar las corrieron y escoltaron a la calle porque “ya iban a cerrar”, hecho que molestó a las comensales. Las inconformes aseguraron que habían consumido casi 25 mil pesos y que ese no era el trato que merecían.

Al grabar al hombre que las sacó del establecimiento, este simplemente dijo:“Aquí se cierra a la 1, no cuando quiera“. La denuncia no fue del agradó de los internautas, quienes llamaron prepotente a la periodista e incluso dieron con sus redes sociales y su nombre.

Tras la popularidad de la historia, subida a Instagram, Claudia Mollinedo no tuvo otro remedio que subir un comunicado relacionado a lo ocurrido en el restaurante. De acuerdo con la comunicadora, su intención nunca fue menospreciar ni ser prepotente. Ofreció disculpas a todo aquel que se sintió ofendido y agradeció las críticas constructivas que le ayudarán a ser mejor persona.

Durante todo el discurso, la presentadora aseguró que el medio de comunicación en el que trabajaba “Por ahora ha decidido apartarme y lo entiendo”, dando a entender que se quedó sin empleo.

Hasta el momento, la réplica de la mujer suma más de 40 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, en donde se pueden leer comentarios como “De todos modos ya eres #LadyPolanco por no respetar los horarios laborales y pensar que que por pagar disque una suma importante piensan que pueden hacer lo que quieran no, así no!!!” o “No pasa nada todos nos equivocamos. Aunque el restaurante también se vio muy mal, pero eso les pasa por ir a lugares ‘de lujo’ donde lo único que les importa es su dinero y no el servicio al cliente. Los empleados ganan muy poco y por eso tratan al cliente de esa manera”.