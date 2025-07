¿Le fue infiel? Yeri Mua anuncia el fin de su relación y explica qué fue lo que sucedió

Yeri Mua, cantante y creadora de contenido, es una de las famosas más seguidas en redes sociales. La nacida en Veracruz suele compartir aspectos personales para que sus millones de fans puedan conocer un poco más de sus vida privada.

Lamentablemente, lo antes dicho también permite que sus seguidores se enteren de momentos complicados o difíciles, tal como el que esta pasando en estos momentos. Sí Yeri, anunció, mediante sus redes sociales que decidió ponerle fin a la relación que tenía con el cantante Sai.

El noviazgo se popularizó de gran manera luego de que el artista participara en el show que dio la intérprete de 'CHAPARRITA’ en el Pepsi Center.

Si bien la relación parecía ser algo fuerte e importante, los fans de ambos cantantes despertaron con la noticia de que Mua optó por ponerle un fin a todo ya que le encontró un “me encanta" que no le gustó.

Por su cuenta, Sai se limitó a desear buena suerte y ofreció disculpas. En entrevista con Publimetro, el joven colombiano había adelantado que hace tan solo unas semanas la expareja había grabado un tema musical que por obvias razones ya no saldrá a la luz.

Los comentarios de la ruptura no se hicieron esperar y cientos de internautas colocaron sus puntos de opinión en la caja de comentarios de las publicaciones relacionadas al fin del noviazgo.

"Será que nos estamos comiendo una publicidad?“, ”Terminar por un like es muy 2025“, ”Vas a ser muy grande niño lindo y talentoso“, ”pues yo lo veo muy lógico, no veo el error" o "un like, no bueno cuánta inseguridad posees Yeri Mua" son algunos de los mensajes más reaccionados.