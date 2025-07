Clientes golpean a empleado de famosa cadena de farmacias en Uruapan, Michoacán

Michoacán, estado considerado como destino turístico de calidad, se volvió tendencia por la grabación de una cámara de seguridad instalada al interior de una farmacia que muestra el momento en que un grupo de personas golpearon al empleado del establecimiento.

En el clip, difundido por la periodista Azucena Uresti, se puede ver cómo diversas mujeres y hombres agredieron al trabajador, quien solo intentó evadir los golpes.

La brevedad de las imágenes provocó que algunos internautas se cuestionaran sobre qué fue lo que causó el conflicto, mas otros usuarios aseguraron que fuera el problema que fuera esa no era la solución.

"Difunden en redes momento en que unas personas golpean a empleado de farmacia. El hecho se dio en una Farmacia (...) en Calzada la fuente, en Uruapan, Michoacán“, es el texto que insertó la presentadora de noticias.

Hasta el momento, el video suma más de 100 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, en donde se pueden leer comentarios como "Ahí tan las placas de estas lacras, internet haz lo tuyo“, Y no harán nada, pero no fuera al revés porque ya hasta hubieran corrido al empleado" o “Esto se presenta en todas las empresas con servicio al cliente, hay gente demente y criminal que agrede al personal sin to ni son, los empleados están totalmente indefensos”.