Niños viajan en cajuela de un autobús sin luz ni medidas de seguridad

Durante las vacaciones de verano, miles de personas dejan las ciudades con el fin de trasladarse a diferentes destinos turísticos. Si bien hay una gran variedad de transportes, la realidad es que muchos vacacionistas optan por moverse en autobuses ejecutivos.

Desde el boleto más económico, hasta el más costo, debe de incluir las medidas de seguridad adecuadas para el transporte de personal. Sin embargo, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, la grabación de pocos segundos que muestra el momento en que un grupo de personas, incluyendo niños, viajaron al interior de una cajuela.

De acuerdo con lo dicho por Comunitario Ec, "No iban en asientos. No miraban por la ventana. No escuchaban la radio del chofer, ni recibieron una botella de agua o una funda con galletas como otros pasajeros".

“Dos niños y una mujer adulta fueron transportados en la cajuela de un bus interprovincial, como si su vida su existencia misma valiera lo mismo que una maleta extraviada. La escena fue registrada por ciudadanos incrédulos que, desde sus vehículos, grabaron el momento en que la compuerta trasera del bus se abría y mostraba lo que no debía verse jamás: tres personas hacinadas, expuestas a los peligros del encierro, la falta de oxígeno y el abandono”, sumó la fuente antes citada.

El primer informe detalló que el hecho ocurrió en Riobamba, “a plena luz del día, en medio del tráfico, en un país que presume ser garante de los derechos de la niñez”.

“La respuesta oficial llegó pocas horas después. Las autoridades de tránsito y control anunciaron la apertura de una investigación. Se ha identificado a la cooperativa responsable del vehículo, y no se descartan sanciones severas. Sin embargo, la pregunta que aún no tiene eco es la más urgente: ¿cómo llegó este bus a circular así, sin que nadie lo detuviera antes?“, detalló el medio ecuatoriano en su cuenta de Instagram.