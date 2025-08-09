Joven sufre vergonzoso accidente arriba de un juego mecánico

Momento en que el hombre involucrado luchó por permanecer en su lugar pese a los constantes movimientos

Millones de personas acceden, todos los días, a distintas redes sociales con el fin de ver imágenes y videos que suelen conseguir, en muy poco tiempo, un gran número de reacciones.

Entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación que muestra el preciso momento en que un hombre sufrió un vergonzoso accidente arriba de un juego mecánico.

Todo comenzó cuando el operar encendió la atracción para que las personas vivieran diversos movimientos que los obligarían a sostenerse de cualquier lugar.

Entre todos los ‘valientes’, los presentes pudieron notar que un joven luchaba de más por mantenerse sentado; asimismo, el pantalón del mismo hombre comenzó a bajarse.

Tras algunos segundos de batalla, el afectado optó por soltarse y acabar en el suelo. Si bien la víctima no sufrió lesiones físicas, algunos internautas aseguran que en ocasiones la vergüenza es mucho mayor que cualquier rasguño.

Hasta el momento, el breve clip de tan solo 29 segundos suma más de un millón de reproducciones en la red social perteneciente de Elon Musk.

“¿Por qué le quiere quitar el pantalón a su amigo?”, “También podría usar pantalones de su talla y un cinturón, además de eso se trata ese juego de feria”, “Todos saben que cuando suben a eso, puede pasar cualquier cosa” o “Cómo se nota que no vas a las ferias. Ese juego ha de costar como 70 pesos” son algunos de los comentarios realizados en X.