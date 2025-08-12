Muere popular influencer de OnlyFans a los 24 años de edad

La conocida modelo y actriz de cine para adultos, Lina Bina, popular en las redes sociales bajo el nombre de Miss John Dough, ha muerto a los 24 años a causa de problemas de salud causados por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello.
Su inesperado fallecimiento dejó impactados a sus más de 200,000 seguidores en TikTok e Instagram. Estos seguidores ya habían notado su ausencia en las plataformas antes de que el forense del condado de Polk, en Florida, confirmara la triste noticia el 5 de agosto.
¿Qué le pasó a Miss John Dough, modelo de OnlyFans?
La noticia se tornó aún más desgarradora cuando su hermana, Moni, compartió los pormenores del deceso con World Star Hip Hop, manifestando su asombro y aflicción:
“Por complicaciones causadas por un coágulo de sangre… No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla”.
Su hermano, Miguel Santiago, también transmitió un conmovedor mensaje: “Es tan trágico, tan increíble. Mantengan a su familia cerca porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean”.