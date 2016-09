95% de hogares mexicanos sin ninguna protección contra sismos

Cuba no renunciará a sus principios por relación con EU: Castro

ISLA MARGARITA. El presidente de Cuba, Raúl Castro, aseguró hoy que Cuba no renunciará a "uno solo de sus principios" para la normalización de su relación con EU. y recalcó que sin el levantamiento del bloqueo y la devolución del territorio de la base norteamericana de Guantánamo esta no será posible. En su intervención ante la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países No Alineados, Castro dijo que ha habido "algunos avances" en la relación con Estados Unidos, sobre todo en el...