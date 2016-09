La fama tiene un precio y Cristian Castro lo sabe muy bien, pues a pesar de ser un exitoso cantante, la popularidad lo ha hecho sufrir de soledad.

En entrevista con la periodista Adela Micha, el cantante mexicano no solo admitió ser un hombre insaciable, sino también confesó estar pagando el precio de la fama con soledad.

"Los cantantes sufrimos de soledad, vengo a sufrir, pagar el precio de la fama de no tener la chica que quiero y que no me quiere, es un precio que se paga por tanto viaje, al no dedicarles tanto tiempo y no te queda otra que fortalecer tu matrimonio con la música", expresó.

"Disfruto tanto la conquista, el beso, los labios, el sudor, el olor, las canciones de fondo, llevar a una mjujer a un lugar donde no ha ido, llevarla por primera vez a que sienta,, a que sintamos juntos", relató.

Sin embargo, Castro también admitió ser un romántico incurable, apasionado y tal vez un "mujeriego natural".

"Probablemente sea un mujeriego natural... Soy un poco insaciable en el tema de la mujer, el enamoramiento y el principio del romance, uno quiere tener el elixir del principio que es tan fantástico, el erotismo de verla desnuda por primera vez, y se quiere repetir en múltiples ocasiones, los varones lo repetiríamos todos los días con alguien diferente", contó.

Con respecto al tema de sus preferencias sexuales, Castro aseguró tener muy bien marcado su "gusto por las mujeres" y expresó su admiración por aquellas pesonas que disfrutan de la diversidad sexual: "Es bonito ser gay, heterosexual, lo que uno prefiera".

Abatido por la muerte de Juan Gabriel, Cristian Castro confesó que próximamente cantará una canción para el "Divo de Juárez", pues éste lo inspiró para componer y seguir componiendo.

Por ahora, Cristian Castro se encuentra inmerso en la promoción de su nuevo sencillo "Decirte Adiós", mismo del que próximamente estará estrenando videoclip.