El cantante mexicano Mane de la Parra mostró, mediante una sesión de autógrafos, su agradecimiento a los fans, quienes se dieron cita en una plaza comercial para convivir unos instantes con él.

Gritos y euforia fueron los principales elementos de esta convivencia, en la cual muchas jóvenes entusiasmadas no dejaron de decirle cuanto quieren al intérprete y demostrarle también que están con él en cualquier faceta que experimente ya sea en la música o como actor.

“Lo que más nos gusta de él es su sencillez y humidad, es muy amable con la gente, cualquier persona que ve que llega para apoyarlo lo agradece, no importa si es muy grande el escenario, él salta. Con Mane somos un equipo, a donde ha llegado es gracias a nosotras también, somos una familia.

“Me gustan todas sus canciones, no tengo ninguna favorita, te puedo decir que él es mi favorito, me tatué su nombre ya tengo tatuada una M y muy poca gente entiende el amor que se siente de una fan hacia un ídolo, y él sabe que me tatué su nombre y me dijo: ‘Estas loca', pero le digo que estoy loca de amor por él”, subrayó Alejandra, una de sus fans.

Mientras que Karime, quien forma parte del club oficial “Angelitas Girando con Mane” indicó: “Siempre lo vamos a apoyar, venimos por ser el lanzamiento de su disco y con muchas ansias de tenerlo nuevamente cerca, tomarnos una foto y estar con él”.

Jóvenes de Toluca, Querétaro, y de otras partes de la República se hicieron presentes en esta convivencia, en la cual De la Parra no dejó de apapacharlas, consentirlas y agradecerles el tiempo que se han permitido para pasarla con él.

“Para mí han sido mi motor, soy un artista, me tardé nueve años para que una disquera quisiera confiar en mi música y por otro lado, los fans son igual de importantes que la música, es por ellos que se llenan los conciertos y que mis videos tenga ‘views', el 90 por cierto de mi carrera ha sido gracias a la gente y lo demás es esfuerzo”, subrayó el cantante.

Mane de la Parra se encuentra en la promoción de su EP “Girando”, el cual contiene ocho temas, incluidos tres en los que hace duetos, uno con Julión Álvarez, otro más con Jorge Villamizar y uno más al lado de Francisco Céspedes.



