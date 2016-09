Este lunes 19 de septiembre se conmemoran los 31 años del sismo de 1985 el cual cobró la vida de decenas de personas además de múltiples afectaciones en la ciudad, por ello autoridades de la Ciudad de México realizarán un mega simulacro en las calles de la capital del país.

El mega simulacro se realiza para recordar el sismo ocurrido a las 07:17 hora local, del Jueves 19 de septiembre de 1985, que alcanzó una magnitud de 8.1 grados centígrados.

De acuerdo con la cifras oficiales del gobierno en el sismo murieron entre 6 y 7 mil personas. Sin embargo, años después con la apertura de información de varias fuentes el registro aproximado se calculó en 35 mil muertos aunque hay fuentes que aseguran que la cifra rebasó los 40 mil muertos

Objetivo

Este simulacro anual tiene como objetivo recordar a la población que México es un país sísmicamente activo, por lo que es es importante saber cómo responder ante un fenómeno de esta naturaleza.

Además es simulacro busca fortalecer los trabajos de coordinación entre las dependencias involucradas en la atención de una emergencia originada a consecuencia de un evento temblor de alto grado de intensidad.

¿Cuándo y dónde se realizará el simulacro?

El simulacro está programado para este lunes a las 11:00 hrs y se realizará en diversos puntos de la ciudad en los cuales las personas deberán realizar el protocolo establecido por Protección Civil para la evacuaciones de su edificio o casa, durante el simulacro se activarán los radioreceptores instalados en escuelas, edificios de gobierno, unidades habitacionales.

Se tienen previsto que durante el simulacro se utilizarán los ocho mil 200 altavoces de las cámaras de vigilancia para alertar a la población sobre un sismo hipotético el cual de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil sería un temblor de 8.1 grados con epicentro a 28 kilómetros al sur de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Además, tanto la Secretaría de Protección Civil como el Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicarán en sus diferentes plataformas reportes hipotéticos para alertar a la población sobre el temblor de 8.1 grados.

¿Cómo participar en el mega simulacro?

La Secretaria de Protección Civil llamó a todos los habitantes de inmuebles de la Ciudad de México a participar en el simulacro registrándose ante la dependencia para poder recibir un certificado posterior a la evaluación de los resultados del ejercicio de prevención.

Si deseas registrarte lo puedes hacer aquí.

Pero si las personas no se registraron también podrán participar desde del lugar donde se encuentren, evacuando sus oficinas o escuelas y saliendo en completo orden siguiendo siempre las recomendaciones de protección civil

Recomendaciones en caso de sismo

Antes del sismo

1.- Prepara tu plan familiar: Es recomendable tener siempre una buena coordinación entre los miembros de la familia a fin de que todos estén enterados del proceder así como del punto de reunión que tendrán en caso de un evento sismológico.

2.- Organiza y participa en simulacros: Protección Civil también exhortó a los capitalinos a participar en diversos simulacros que se realicen a lo largo del año, no únicamente en el del 19e septiembre

3.- Revisa constantemente la estructura del inmueble en el que habitas; identifica las zonas de menor riesgo, lejos de objetos y vidrios que puedan caer y lastimarte.

4.- Revisa las instalaciones de gas y luz: Este punto es de suma importancia pues a la hora de un sismo se recomienda intentar desconectarlos de ser posible , sino alejarse lo más que s pueda de ellas.

5.- Ten a la mano un directorio con los números telefónicos de emergencia, un botiquín de primeros auxilios, radio con pilas, linterna, provisiones, agua y alimento no perecederos.

6.- Identifica las salidas de emergencia: Si tu te encuentras en tu trabajo o escuela es recomendable saber de antemano cuál es la ruta a seguir en caso de alguna emergencia.

Recomendaciones durante el sismo

1.-Alejate de las ventanas y objetos que puedan caer: Evita siempre estar cerca de estos objetos que por el movimiento se puedan romper y ocasionarte fuertes heridas.

2.- No entres en pánico: Este punto es de vital importancia y puede salvarte la vida, al momento de un sismo lo principal es mantener la calma en todo momento.

3.- No corro, no grito, no empujo: Aunque parezca algo trillado estas tres primicias pueden salvar tu vida y la de otros, al momento de un sismo lo mejor es salir de forma tranquila y ordenada.

4.- Si no puedes salir busca un lugar seguro: Si debido al movimiento no te es posible salir de donde te encuentras, repliégate, esto dependiendo del Programa Interno de Protección Civil del Inmueble. Una vez perceptible el sismo, no intentes evacuar el inmueble, no utilices elevadores ni escaleras.

5.- Sal de tu auto: Si cuando comienza el movimiento vas en el interior de alguna vehículo detenlo y posteriormente baja de el de forma tranquila.

6.- Aléjate de postes cables y marquesinas: Una vez en la calle evita estar cerca de alguno de estos u otros objetos que puedan caer y poner en riesgo tu vida.

Recomendaciones después del sismo

1.- Revisa las condiciones de tu casa: Una vez terminado el temblor verifica el estado de las instalaciones de tu casa, oficina y escuela.

2.- No enciendas ningún objeto flamable: No enciendas cerillos después del sismo, ya que podría existir una fuga de gas.

3.- utiliza el teléfono sólo para emergencias: Normalmente durante un sismo las líneas telefónicas se complican por lo que las autoridades piden a la población solo hablar para alguna emergencia

4.- Reporta todos los daños que pueda haber en tu casa o lugar de trabajo: Si detectas daños estructurales en tu inmueble, desocúpalo y repórtalo a la Unidad de Protección Civil de tu delegación o a la Secretaría de Protección Civil.

5.- Mantente informado de las indicaciones de las autoridades: Es importante estar atento a las recomendaciones de protección civil y por ningún motivo ingresar a un edificio sin la previa autorización del organismo.

6.- Mantente alerta a las réplicas: Recuerda que posteriormente al sismo bien algunas réplicas cuya intensidad puede ser considerable, por lo que es importante estar alerta a las mismas.

Datos:

3.-La energía que se liberó en este movimiento telúrico fue equivalente a mil 114 bombas atómicas de 20 kilotones cada una.

4.-Las personas rescatadas con vida de los escombros fueron más de 4 mil.

5.- Hubo gente que fue rescatada viva entre los derrumbes hasta diez días después de ocurrido el primer sismo.

6.- Más de un millón usuarios quedaron sin servicio eléctrico.

7.-El número de estructuras destruidas en su totalidad fue de aproximadamente 30 mil.

