El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, dijo que el caso de su ex director general Jurídico y de Gobierno, Pedro Pablo de Antuñano -quien fue hallado con 600 mil pesos en efectivo el 15 de septiembre- es personal y ajeno a la demarcación.

Tras la ceremonia solemne en conmemoración de los 31 años del terremoto de 1985, Monreal Ávila descartó meter las manos al fuego por su ex director y dijo que éste tiene derecho a defenderse y agotar todas las instancias.

"Es un asunto personal, él ya está bajo el proceso, y esperemos a que el juez determine. Por lo pronto ya se separó del cargo, hay un encargado interino", dijo en entrevista a medios.

Asimismo adelantó que en caso de ser llamado a comparecer por la Asamblea Legislativa o la Contraloría General de la Ciudad de México -que ya abrió una investigación de oficio- acudirá sin ningún problema.

Sobre la denuncia que interpondrá el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante la Contraloría y la Procuraduría de Justicia, acusó que se trata de un uso político del caso de De Antuñano Padilla.

"Ya se le dio uso político, viernes, sábado y domingo. Va a seguir porque como les voy a ganar la Jefatura de Gobierno están muy nerviosos (en el PRD)", advirtió Monreal Ávila.

El sábado pasado el contralor capitalino, Eduardo Rovelo, adelantó en entrevista que se abrió una investigación de oficio para averiguar si los 600 mil pesos en efectivo hallados al ex funcionario de la Cuauhtémoc pudieran ser recursos públicos.

El viernes en conferencia de prensa, De Antuñano Padilla anunció que se separaría del cargo mientras aclara su situación luego de que le fueron encontrados 600 mil pesos en efectivo, sin embargo, confió en que no cometió ningún ilícito.

"Tengo confianza en la Fiscalía y la Procuraduría, me sigo poniendo sus órdenes hasta que se cierre esta investigación y hasta que eso no se produzca, no voy a regresar a mis funciones públicas", aseguró.

Dijo que el dinero hallado corresponde a un préstamo para la realización de un proyecto cinematográfico de la organización Suma de Esfuerzos Ciudadanos en Movimiento.

"Son documentales que acreditan el préstamo, un préstamo de particulares donde nada tiene que ver el gobierno y la razón es que al atravesarse el puente y aprovecharlo para llevar a cabo nuestros proyectos, no tuvimos posibilidad de hacer los movimientos bancarios", aseguró el ex perredista.

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Flores, criticó que "una asociación civil no puede recibir dinero en efectivo; las reglas de una donataria son establecidas por el SAT".

Por ello anunció que este lunes acudirán a la Contraloría y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

