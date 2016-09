El nuevo estratega de Gallos Blancos, José Saturnino Cardozo, fue presentado este martes ante los medios de comunicación, en donde el guaraní expresó su agradecimiento a la directiva por haberle dado la oportunidad de dirigir en México. "Mi ilusión fue siempre dirigir en México; el Querétaro me abrió las puertas para seguir con el triunfo. La responsabilidad es grande y siempre me han gustado los retos importantes", indicó el ex jugador paraguayo, quien era considerado uno de los mejores...