No hay duda que el rugby es uno de los deportes de conjunto más duros de la actualidad; sin embargo, uno pensaría que en las categorías infantiles no ha había tanto rudeza y fuerza. No obstante Meeaalofa Te’o contradice esta idea al mostrar su superioridad ante sus rivales. El niño de 9 años y de origen samoano tiene una mayor corpulencia y más altura que sus compañeros y contrarios pero también posee una mayor velocidad y fuerza con la supera a cualquiera que se atreva a enfrentarlo. En las...