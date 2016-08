Se llama Carlos Henrique Raposo, mejor conocido como Carlos Kaiser, es un brasileño que se dedicó a jugar futbol profesional, pero nunca debutó, ya que engañó por 20 años a diferentes clubes con el fin de cobrar y vivir entre lujos y fama como los futbolistas.

No debutó porque siempre se las ingenió para estar lesionado y no saltar al campo de juego, ya que no sabía tocar el balón, pues no era habilidoso en el deporte del balompié.

Aunque parezca increíble este brasileño sobrevivió a esta gran mentira por 20 años, y aún más sorprendente, jugó en diferente ligas de futbol donde la Liga MX fue una de sus víctimas.

El Kaiser militó en Puebla en los 80, pero ¿Cómo le hacia?, el mismo Raposo contó que el tener buenas relaciones con grandes futbolistas, amigos en la prensa y el que no existiera el acceso a los medio digitales y las redes sociales, favorecía las negociaciones en aquel tiempo.

"Tengo facilidad en hacer amistades. A muchos periodistas de mi época les caía bien, porque nunca traté mal a nadie. Yo firmaba el contrato de riesgo, el más corto, normalmente de unos meses. Recibía las primas del contrato, y me quedaba allí durante ese periodo“, señaló

Una de las anécdotas que más recuerda ocurrió en 1989, cuando militaba en el Bangú de Brasil; estaba apunto de debutar por decisión del DT, pero debido a que no sabía jugar futbol, se las ingenió para enfrascarse en una pelea con un jugador rival, situación que lo mandó a las regaderas por expulsión. Pero eso no fue todo, El Kaiser sabía que la regañada estaba por venir, ya que sus compañeros y el técnico estaban molestos por dicha actitud a lo que el respondió con esto:

"Dios me dio un padre y después me lo quitó. Ahora que Dios me ha dado un segundo padre –hablaba del técnico- no dejaré que ningún hincha le insulte", en ese momento relatan que su DT le beso en la frente, y le renovó por seis meses más.

Con todo y mentiras no sólo jugó en México y Estados Unidos, también cruzó el “Charco” para militar en el Ajaccio de Francia, a la lista se suman: el Flamengo, el Paso Patriots, Fluminense, Independiente, América FC y el Guarany.

