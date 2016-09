La Concacaf confirmó el horario y los emparejamientos del Hexagonal para la serie de ida y vuelta que comprende la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf para la Copa Mundial de Rusia 2018.



Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, y Trinidad y Tobago, aseguraron sus lugares en la última ronda de clasificación terminando entre los dos primeros de sus respectivos grupos de semifinales en los encuentros que concluyeron este martes.



La posición y el calendario para la ronda final se determinaron de acuerdo a la posición en la que cada equipo terminó en el grupo en la fase de semifinal. La siembra y el horario se determinaron a través de un sorteo realizado en julio en la sede de Concacaf en Miami Beach.



Los tres mejores equipos del Hexagonal, y un horario de diez partidos para cada uno de los participantes, se jugara de noviembre 2016 a octubre del 2017. Los tres primeros equipos avanzaran directamente a la Copa Mundial de la FIFA 2018 Rusia. El equipo del cuarto lugar avanzara a un partido de repechaje intercontinental que se disputara en noviembre de 2017 contra un equipo de la Confederación Asiática de Fútbol.



La ciudad anfitriona y el estadio en cada partido se determinarán y anunciarán a su vez, por la federación anfitriona.



Calendario del Hexagonal:



Jornada 1 - viernes, 11 de noviembre de año 2016

EE.UU. vs México

Honduras vs Panamá

Trinidad y Tobago vs. Costa Rica



Jornada 2 - martes 15 de noviembre de 2016

Costa Rica vs EE.UU.

Panamá vs México

Honduras vs Trinidad y Tobago



Jornada 3 - viernes 24 de marzo de 2017

EE.UU. vs. Honduras

Trinidad y Tobago vs. Panamá

México vs. Costa Rica



Jornada 4 - martes 28 de marzo de 2017

Panamá vs EE.UU.

Honduras vs Costa Rica

Trinidad y Tobago vs. México



Jornada 5 - miércoles o jueves (7 u 8 de junio de 2017) TBD *

EE.UU. vs. Trinidad y Tobago

Costa Rica vs Panamá

México vs Honduras



Jornada 6 - domingo o lunes (11 o 12 de junio de 2017) TBD *

México vs. EE.UU.

Panamá vs Honduras

Costa Rica vs Trinidad y Tobago



Jornada 7 - viernes, 1 de septiembre de 2017

EE.UU. vs. Costa Rica

México vs. Panamá

Trinidad y Tobago vs Honduras



Jornada 8 - martes 5 de septiembre de 2017

Honduras vs EE.UU.

Panamá vs Trinidad y Tobago

Costa Rica vs México



Jornada 9 - viernes 6 de octubre de 2017

EE.UU. vs. Panamá

Costa Rica vs Honduras

México vs. Trinidad y Tobago



Jornada 10 (*arranque simultaneo) - viernes, 10 de octubre de 2017

Trinidad y Tobago vs EE.UU.

Panamá vs Costa Rica

Honduras vs México